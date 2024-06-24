«У меня было низкое давление». Араухо свалился на поле во время матча с Панамой, игрок и тренер объяснили эпизод после игры
«Я в порядке, слава Богу. У меня было низкое давление, и я был обезвожен... 🥴🙃», — написал Рональд Араухо в соцсетях, прикрепив эту фотографию.
Уругваец был заменен в перерыве матча Копа Америка против Панамы. Некоторое время он пролежал на земле из-за теплового удара и обезвоживания.
После игры главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса отметил, что у центрального защитника была некоторая усталость после напряженного сезона в «Барселоне».
Уругвай обыграл Панаму 3:1 в первом матче Копа Америка. Следующий матч пройдет в четверг вечером с Боливией.