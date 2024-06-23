«Ты всегда был со мной в мои худшие моменты». Гави написал пост о друге, который играл с ним и Фермином в «Ла Масии»

«Ты всегда был со мной в мои худшие моменты и всегда будешь братом», — написал Гави в соцсетях, прикрепив фотографию себя на костылях и игрока «Барселоны» U19 Кристо Муньоса, своего большого друга.

Муньос — 19-летний игрок, который играл вместе с Гави и Фермином в «Ла Масии». В прошлом году он дебютировал за «Барсу Атлетик», хотя за пять матчей за команду Рафы Маркеса провел всего 14 минут.

Атакующий полузащитник покинет «Барселону» в статусе свободного агента, но «Лацио», по слухам, не оставляет его без внимания. Что касается Гави, то «жемчужина» «Барсы» продолжает восстановление после травмы, которую он получил прошлой осенью в сборной Испании. Ожидается, что он вернется после лета.