Скоро откроется трансферное окно. «Барселона» определилась с игроками, которых не отпустит из клуба

Неприкасаемые.

Трансферное окно в Испании откроется 1 июля. В «Барселоне» уже определились с игроками, которые не продаются.

По данным Diario Sport, только шесть игроков «блауграны» не будут проданы, независимо от того, какие предложения и на какую сумму получит клуб.

Позиции Пау Кубарси, Ламина Ямаля, Педри, Гави, Фермина Лопеса и Марка-Андре Тер Стегена вне угрозы. Таким образом, более половины состава «Барсы» могут уйти нынешним летом.

В каталонском клубе понимают, что не смогут получить подходящее предложение по каждому игроку, но для команды, все еще пытающейся выбраться из финансового кризиса, принять заманчивое предложение по высокооплачиваемым игрокам не проблема.

Одним из таких игроков стал Френки Де Йонг. На данный момент нидерландец − самый высокооплачиваемый игрок «Барсы». Клуб пытался продлить его контракт и амортизировать его зарплату на много лет, но он пока не соглашается.

Однако «Барса» не может заставить игрока, который не хочет уходить, уйти. Ведь у каждого из них есть контракт, за исключением Серджи Роберто и Маркоса Алонсо, которые станут свободными агентами 30 июня.