Трое игроков «Барселоны» не успеют восстановиться к старту предсезонки

Обратный отсчет начался до того момента, когда игроки «Барселоны» прибудут в лагерь на предсезонную подготовку.

К сожалению, не все футболисты успеют восстановиться после травм и начать предсезонную подготовку со своими товарищами по команде и новым тренером.

Давайте разберемся, о ком речь.

Гави. Полузащитник мог бы сыграть на Евро, если бы не травма передней крестообразной связки, которую он получил в ноябре. К сожалению, Гави, возможно, не будет играть за «Барсу» до октября/ноября, хотя он идет на поправку.

Серджиньо Дест . Как и Гави, американец выбыл из строя из-за травмы передней крестообразной связки. «Барса» могла бы продать его, если бы не травма. Дата его возвращения назначена на январь 2025 года.

Френки Де Йонг . Восстановление голландца после травмы лодыжки шло не так быстро, как планировалось. Даже если он попадет в состав «Барсы» на предсезонную подготовку в июле, он вряд ли сыграет первые несколько матчей.

Алехандро Бальде также пока травмирован, хотя уже сообщил новому тренеру «Барсы» Ханси Флику, что он будет готов к предсезонке.

«Барса» также должна молиться, чтобы ни один из игроков Евро или Кубка Америки не получил травм во время турнира.