Трое игроков «Барселоны» не успеют восстановиться к старту предсезонки
Обратный отсчет начался до того момента, когда игроки «Барселоны» прибудут в лагерь на предсезонную подготовку.
К сожалению, не все футболисты успеют восстановиться после травм и начать предсезонную подготовку со своими товарищами по команде и новым тренером.
Давайте разберемся, о ком речь.
Гави. Полузащитник мог бы сыграть на Евро, если бы не травма передней крестообразной связки, которую он получил в ноябре. К сожалению, Гави, возможно, не будет играть за «Барсу» до октября/ноября, хотя он идет на поправку.
Серджиньо Дест. Как и Гави, американец выбыл из строя из-за травмы передней крестообразной связки. «Барса» могла бы продать его, если бы не травма. Дата его возвращения назначена на январь 2025 года.
Френки Де Йонг. Восстановление голландца после травмы лодыжки шло не так быстро, как планировалось. Даже если он попадет в состав «Барсы» на предсезонную подготовку в июле, он вряд ли сыграет первые несколько матчей.
Алехандро Бальде также пока травмирован, хотя уже сообщил новому тренеру «Барсы» Ханси Флику, что он будет готов к предсезонке.
«Барса» также должна молиться, чтобы ни один из игроков Евро или Кубка Америки не получил травм во время турнира.