«Барселона» заинтересована в аренде игрока «Манчестер Сити»

«Барселона» заинтересована в аренде Жоау Канселу из «Манчестер Сити» с обязательным пунктом о покупке, сообщает Mundo Deportivo.

«Манчестер Сити» не намерен отдавать игрока в аренду еще на один сезон. Источник сообщает, что «Сити» настаивает на том, чтобы этим летом получить около половины от 65,5 миллионов евро, которые они заплатили «Ювентусу» за игрока.

«Если он захочет остаться в «Барсе» и двум клубам удастся договориться о сумме, Канселу снова будет играть за «Барсу», — сказал Пеп Гвардиола, когда его спросили о трансферной саге.

«Барса», возможно, опасается тратить слишком много на Канселу, учитывая, что ему уже исполнилось 30 лет.