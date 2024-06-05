«Без громких имен»: Лапорта рассказал о трансферных планах «Барселоны» на это лето

В летнее трансферное окно «Барселона» не планирует подписывать звездных игроков, но и расставаться с лидерами команды каталонцы не хотят. «Блауграна» планирует сделать ставку на футболистов «Ла Масии».

Лапорта рассказал о трансферных планах «Барселоны» в беседе с пресс-службой клуба:

«Киммих и Субименди? Нет, не думаю, что в летней трансферной кампании будут фигурировать громкие имена. Но мы также не собираемся продавать наших звезд. Мы не думаем о громких продажах и громких подписаниях.

Не думаю, что нам нужны громкие подписания, наш состав довольно сбалансирован. Может, нам понадобится вингер или полузащитник, но у нас в академии есть молодые игроки, способные занять эти позиции в основной команде.

Мы уже говорили с Ханси Фликом и поняли, что позиция опорника крайне важна. Думаю, на этой позиции отлично справляется Андреас Кристенсен, с ним команда действовала аккуратно, но мы постараемся пригласить кого-то еще.

Опять же, есть игроки академии, такие как Марк Касадо, который проводит феноменальный сезон. Как я уже сказал, у нас очень сбалансированный состав, с помощью резервной команды мы сможем укомплектовать некоторые позиции. Давайте сохраним стабильность, чувство ответственности и переход к экономическому восстановлению».

Что думаете о планах каталонцев на лето?