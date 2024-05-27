«Это факт». Хави уверен, только одна вещь спасет Флика в «Барселоне»

Хави не верит, что новый главный тренер «Барсы» Ханси Флик задержится на посту, если не начнет давать результат с первых минут.

«Единственное, что может спасти вас в этом клубе – это победы. Это факт, независимо от того, иностранец вы или нет», – сказал Хави журналистам.

Трудно не согласиться. Болельщики «Барселоны» отвернутся от Флика, если их команда не будет побеждать и брать титутлы.

Сообщается, что «Барса» предложила Флику однолетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Ожидается, что немец будет объявлен новым главным тренером «Барсы» в ближайшие часы.