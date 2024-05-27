Прощальный коридор, объятия с Фермином, совет новому тренеру. Хави провел последний матч у руля «Барсы»

«Барселона» одержала победу в последнем матче команды под руководством Хави. В заключительном туре Ла Лиги каталонцы обыграли «Севилью» со счетом 2:1.

Фермин стал автором победного мяча. Свой гол Лопес отметил вместе с тренером.

Лопес обошел Феликса в списке лучший бомбардиров каталонцев в этом сезоне Ла Лиги. На счету испанца – 8 мячей.

Больше остальных игроков «Барсы» в этой кампании забил Левандовски. В чемпионате поляк отличился голами 19 раз, он открыл счет в игре с «Севильей».

После матча футболисты «блауграны» организовали прощальный коридор для Хави и его штаба.

Журналисты спросили у Хави, что бы он сказал своему преемнику. Ответ Эрнандеса получился емким:

«Я бы сказал, что ему предстоит столкнуться с очень сложной ситуацией, ведь «Барса» – сложный клуб. К тому же, в клубе неблагоприятная экономическая ситуация. Это будет нелегкая задача».

С трудностями, о которых говорит Хави, вероятно, придется справляться Ханси Флику. По данным Фабрицио Романо, «блауграна» и немец согласовал контракт на два года. О назначении станет известно на следующей неделе.

Эту информацию подтверждает Флориан Плеттенберг. Как пишет немецкий инсайдер , вместе с Фликом в столицу Каталонии приедут Тони Тапалович и Маркус Зорг.

А эра тренера Хави в «Барселоне» подошла к концу.