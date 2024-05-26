Игроки «Барсы» трогательно прощаются с Хави. Благодарят за знания и исполнившиеся мечты

Хави второй раз прощается с «Барселоной». Встреча с «Севильей» в заключительном туре Ла Лиги станет для Эрнандеса последней игрой у руля «блауграны».

В соцсетях с тренером прощаются его подопечные.

Илкай Гюндоган : «Спасибо, Хави. Очень благодарен за совместную работу в этом сезоне – спасибо, что привел меня в «Барселону» прошлым летом! Я желаю тебе всего наилучшего в будущем! #ЛегендаИгры».

Ламин Ямаль : «Спасибо за то, что всегда доверяли мне. Было приятно учиться и работать рядом с Вами, мистер. Вы навсегда останетесь легендой кулес. Удачи Вам».

Роберт Левандовски : «Было честью играть за твою команду, Хави! Ты навсегда останешься частью великой истории «Барсы», я горжусь тем, что одна удивительная глава моей истории в этом великом клубе была написана вместе с тобой. Спасибо и удачи, Хави».

Педри : «Спасибо за все, чему Вы меня научили. Удачи, мистер!»

Пау Кубарси : «Спасибо Вам, мистер, за доверие и возможность осуществить мою мечту – играть в клубе всей моей жизни, я буду вечно благодарен. Желаю Вам всего наилучшего в будущем!»

Ферран Торрес : «Большое тебе спасибо за все, Хави! Было очень приятно, мистер».

Эктор Форт : «Спасибо за то, что Вы осуществили мою мечту. Я буду вечно Вам благодарен. Вы есть и будете легендой для тех из нас, кто любит «Барсу». Удачи и большое спасибо, Хави».

Марк-Андре тер Стеген : «Дорогой Хави, дорогой мистер, ты вернулся в свой клуб, когда нам нужно было сменить направление. Ты вернул веру в нашу команду, и под твоим руководством мы снова выиграли титулы. Спасибо тебе и всему персоналу за энтузиазм, который вы вкладываете в работу каждый день.

Теперь мы расстаемся во второй раз, но это всегда будет твой клуб. Было приятно работать с тобой как с товарищем по команде и тренером, и я благодарен за то, что ты остаешься моим другом. Я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего. С благодарностью, Марк.

Алекс Бальде: «Спасибо за все, мистер. Желаю всего наилучшего в будущем».

Гави: «Спасибо за все, чему Вы меня научили, мистер, навечно останусь благодарен Вам и Вашему штабу! Уверен, что мы еще встретимся!!!»

Марк Гиу : «Спасибо Вам, мистер, за предоставленную мне возможность осуществить мечту – дебютировать в первой команде «Барселоны», и за все, чему я научился у Вас и Вашего штаба. Эти моменты навсегда останутся в моей памяти. Спасибо Вам и удачи».

Рафинья: «Мистер, большое Вам спасибо за предоставленную мне возможность надеть эту прекрасную футболку. Приятно, что Вы пригласили меня в команду. Спасибо Вам за все и желаю удачи в новой главе».

Марк Касадо : «Большое спасибо за все, мистер. Было приятно учиться у Вас. Удачи!»

Жоау Канселу : «Спасибо за все, мистер Хави! Ты отличный тренер и человек, и ты заслуживаешь всего самого лучшего в жизни. Я надеюсь, что у тебя и твоей семьи все будет хорошо».

Иньиго Мартинес : «Удачи в будущем, Хави. Всегда буду благодарен за твой прием, когда я перешел в «Барселону».

Серджи Роберто : «Хави, мистер, спасибо за все, что ты сделал для клуба. Ты принял вызов и вернулся в клуб в очень трудное время, и тебе удалось вернуть веру в команду. Спасибо всему тренерскому штабу за эти два с половиной года и за все моменты, прожитые вместе. Ты всегда будешь занимать особенное место в моей карьере и как товарищ по команде, и как друг, и как тренер».

Рональд Араухо : «Хави, для меня было честью тренироваться под твоим руководством все эти годы. Сохраню приятные моменты, которыми мы наслаждались. Желаю тебе и всему штабу всего наилучшего в будущем. Огромная благодарность! Спасибо за все».

Фермин Лопес : «Спасибо за все, Хави. Для меня было настоящей гордостью видеть тебя в качестве нашего тренера. Всегда буду благодарен тебе за то, что ты доверился мне с первого дня и дал мне шанс осуществить мою мечту. Я благодарю тебя и твой штаб за все, чему вы меня научили и чему я научился у вас. Удачи в будущем. Ты всегда будешь легендой».

Френки де Йонг : «Спасибо Вам за все, мистер. Для меня было честью, что Вы были моим тренером».

А что бы вы сказали Хави на прощание?