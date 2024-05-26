«Я не вернусь, пока Хави остается тренером». А ведь у «Барсы» есть хороший игрок в аренде – раскроется при Флике?

«Я не вернусь в «Барсу», пока Хави остается тренером». Это слова Серджиньо Деста, он произнес их, находясь в аренде в ПСВ.

Теперь Хави уволен из «Барселоны», и шансов заиграть в основе каталонцев у американца прибавилось. Но произойдет это точно не раньше января 2025 года – почти месяц назад Серджиньо порвал кресты.

Ханси Флик, потенциально новый главный тренер «Барсы», любит защитников типа Деста: быстрых, умеющих обороняться и подключающихся в атаку.

До травмы Дест дважды забил и отдал семь голевых передач в 37 матчах за ПСВ. Получится ли у него удачно вернуться в «Барселону»?