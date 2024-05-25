Флик уже сообщил «Барсе» о трансферной цели. Хочет одного из лидеров «Байера»

Ханси Флик уже начал обсуждать с руководством «Барселоны» трансферную стратегию на летнее окно, утверждает Bar Canaletes.

Немец провел переговоры со спортивным директором Деку и рассказал ему о желании подписать полузащитника леверкузенского «Байера» Эксекиэля Паласиоса.

Флик уверен, аргентинский полузащитник обладает необходимой агрессией и универсальностью, чтобы идеально вписаться в его систему. Энергичный стиль и уровень паса Паласиоса помогут ему добиться успеха в Испании, в этом сезоне у него 6+5 в 36 матчах за «Байер».

Сообщается, что «Барселона» может подписать Паласиоса за 40 миллионов евро, если сумеет убедить игрока. Каталонцы также ведут переход Гидо Родригеса на правах свободного агента. По слухам, Флик одобрил этот трансфер.