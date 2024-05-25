Хави принес «Барсе» не только Ла Лигу. Еще 15 талантливых молодых игроков

Хави прощается с «Барселоной», и многие задумываются о количестве титулов, которые он принес на «Камп Ноу». Однако есть кое-что не менее важное – молодые таланты, которых он воспитал за три года в роли тренера.

Ламин Ямаль, несомненно, самый яркий из них, но есть еще 14 выпускников академии, которым Хави открыл дорогу в большой футбол.

Назовем их всех:

Ильяс Ахомаш - дебютировал в ноябре 2021 года

Ферран Ютгла - дебютировал в декабре 2021 года

Эстанис Педрола - дебютировал в январе 2022 года

Мика Мармол - дебют в мае 2022 года

Чади Риад - дебют в ноябре 2022 года

Марк Касадо - дебют в ноябре 2022 года

Альваро Санс - дебют в декабре 2022 года

Анхель Аларкон - дебют в феврале 2023 года

Алеиш Гарридо - дебют в апреле 2023 года

Ламин Ямаль - дебют в апреле 2023 года

Иньяки Пенья - дебют в мае 2023 года

Фермин Лопес - дебют в августе 2023 года

Марк Гиу - дебют в октябре 2023 года

Эктор Форт - дебют в декабре 2023 года

Пау Кубарси - дебют в январе 2024 года

Сколько из них будут играть за «Барсу» через десять лет?