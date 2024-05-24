«С воскресенья я стану еще одним болельщиком». Хави уходит так, как хотел 9 лет назад. Второй раз прощается с «Барсой»

Хави Эрнандес во второй раз в жизни прощается с «Барселоной». В пятницу тренер был официально освобожден от должности главного тренера.

В послании болельщикам испанец выразил благодарность за возможность служить клубу всей своей жизни:

«Дорогие друзья, в воскресенье закончится мой этап на скамейке запасных «Барсы». Покидать клуб своей жизни всегда непросто, но я очень горжусь тем, что это происходит после двух с половиной лет во главе раздевалки, которая была мне как вторая семья.

Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и привязанность, которые всегда были рядом со мной и проявляли ко мне ту же любовь, что и на этапе игровой карьеры.

С воскресенья я стану еще одним болельщиком на трибунах – сейчас на Олимпийском стадионе или через несколько месяцев на новом «Камп Ноу». Потому что прежде чем стать игроком или тренером, я – болельщик «Барселоны», и хочу только лучшего для клуба всей моей жизни.

Я работал с отличной группой игроков и сотрудников. Благодаря всем им мы добивались поставленных целей, кульминацией которых стали титулы Ла Лиги и Суперкубка Испании в прошлом году. В этом сезоне все пошло не так, как мы хотели, но мы смирились и помогли вырастить новое поколение молодых футболистов из «Ла Масии», которые вдохновляют всех болельщиков «Барселоны».

Большое спасибо всем. Болельщикам, игрокам, персоналу, сотрудникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, СМИ и всем, с кем я разделил это путешествие за эти два с половиной сезона. Я желаю всего самого лучшего клубу, который я ношу в своем сердце. Visca el Barca».

Хави уходит после возвращения – он хотел этого 9 лет назад

В так Хави прощался в 2015-м, завершая карьеру игрока:

«Мое решение – трудное и окончательное. Я обсудил это с женой и семьей. Думаю, самое время уйти. Мне предложили остаться еще на один год, но я уже принял решение. Пришло время подумать о будущем. Я намереваюсь вернуться сюда в один прекрасный день. Может быть, как тренер или в другой роли. Здесь мой дом.

Этот клуб – моя жизнь. Я верен «Барсе» и хочу сюда вернуться.

Я 25 лет был частью этого клуба. Лучшего дома желать невозможно. Я испытываю очень теплые чувства к «Барселоне».

Мне будет сложно расставаться с «Барсой». Я пережил здесь особенные, совершенно уникальные моменты и хотел насладиться ими по полной программе. Я боялся этого момента. Не хотел, чтобы это время приходило. Я буду скучать по всем своим одноклубникам. Все они – мои друзья.

«Барса» и впредь будет побеждать, биться и показывать хороший футбол. Это ясно из истории. Мы всегда восстанавливаемся и двигаемся дальше. В команде появятся новые игроки, да у нас уже полно крепких ребят».