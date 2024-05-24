Стали известны условия контракта Флика с «Барселоной»

По информации Mundo Deportivo, контракт Ханси Флика с «Барселоной» будет рассчитан всего один сезон.

Соглашение также будет предусматривать возможность продления еще на один год, «Барса» должна будет продлить его или объявить о расторжении контракта в конце следующего сезона.

«Барселона» не желает связывать себя с немцем длительным контрактом. Флик согласен на подобные условия. Его зарплата также будет соизмерима с зарплатой в 5 миллионов евро в год, которую сейчас получает Хави.

Источник утверждает, что Флик достиг полного соглашения с «Барсой» три недели назад. «Сине-гранатовым» остается только уволить Хави и объявить о назначении Флика.

Хави пока не проинформирован о планах «Барсы» по его увольнению и читает об этом новости в СМИ. Но источники сообщают, что его встреча с руководством клуба запланирована на понедельник.

Тем временем, как сообщается, Хави предложили стать тренером сборной Южной Кореи, но он отклонил это предложение.