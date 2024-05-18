4 игрока, которые могут уйти из «Барсы» в случае увольнения Хави

Если Хави покинет «Барсу» в конце сезона, это станет финальной точкой в клубе для некоторых игроков.

Вот четыре футолиста, которые, скорее всего, покинут «Барсу» в случае ухода Хави.

Серджи Роберто. Капитан «Барсы» близок к подписанию нового контракта после того, как Хави попросил «Барсу» оставить его. Если тренер уйдет, сделка, скорее всего, сорвется.

Френки де Йонг. Хави – большой поклонник голландца, он просил клуб сохранить его во что бы то ни стало.

Иньиго Мартинес. Привести 33-летнего защитника в «Барсу» было желанием Хави. Если тренер уйдет, ветеран может последовать за ним, ведь у каталонцев есть несколько центральных защитников, которые могут его заменить.

Маркос Алонсо. Уход левого защитника был практически предрешен независимо от того, останется Хави или уйдет. По многочисленным сообщениям, продлевать контракт с Алонсо, который истекает в июне, клуб не планирует.