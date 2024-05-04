«Барса» готовит новую сделку с Nike – догонят «Реал» по доходам, а еще бонус 100 млн евро за продление. Купят суперзвезду?
«Барселона» готова заключить новое выгодное соглашение с Nike, сообщает Sport.
Новая сделка может сделать «Барсу» самым высокодоходным клубом по продажам футболок.
Nike готов платить «Барсе» 120 миллионов евро в год за дизайн и производство формы, а также бонус за продление соглашения в размере 100 миллионов евро.
Так «Барселона» сравняется с мадридским «Реалом», который получает аналогичную сумму от Adidas.
Новая сделка каталонцев также позволит им зарабатывать гораздо больше «Ман Сити» и «Ман Юнайтед».
Это денежное вливание также поможет «Барсе» решить финансовые проблемы, а еще, возможно, улучшит их возможности в летнее трансферное окно.
Болею за Реал с 4 лет, но хотел бы, чтобы в соперниках всегда была великая Барселона, а не посредственная команда