Киммих, Силва, Ндиди – и еще много имен. Все трансферные планы «Барсы» на это лето за 30 секунд

Исходя из приоритетов, этим летом «Барселона» намерена сначала подписать полузащитника, нападающего и, возможно, еще одного нападающего – в зависимости от того, что произойдет с Витором Роке, сообщает Relevo.

Ожидается, что «Барселона» также подпишет полузащитника, который заменит Ориоля Ромеу в случае его ухода. Фаворит – игрок «Реал Бетиса» Гидо Родригес, который скоро станет свободным агентом.

Уилфред Ндиди – еще одно имя, которое упоминается в качестве замены Ромеу, хотя приоритетом для «Барсы» в качестве опорного полузащитника остается Йозуа Киммих, независимо от того, кто останется или уйдет.

Жоау Феликс плакал от радости, когда «Барса» представила его в качестве своего игрока в сентябре. Теперь он молится, чтобы «Барса» решила оставить его в команде на следующий сезон после окончания аренды. Если это произойдет, «Барса» вряд ли будет искать другого вингера.

Жоау Канселу – в таком же положении. Если «Барса» решит отпустить его в «Ман Сити», то ей придется подписать нового защитника или положиться на выпускников «Ла Масии» – Алехандро Бальде или Эктора Форта.

Бернарду Силва, Дани Ольмо и Киммих – пока еще дорогие цели для «Барсы», но можно предположить, что каталонцы подпишут хотя бы одного из них.