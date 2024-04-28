Как Гави может решить будущее Витора Роке? «Барселоне» нужно что-то решать
Витор Роке может покинуть «Барселону» на правах аренды, несмотря на желание игрока остаться.
Бразилец прибыл в Барселону в начале 2024 года, когда «Барселона», испытывающая нехватку денег, нашла средства, чтобы договориться о трансфере с «Атлетико Паранаэнсе».
Однако в текущем сезоне Роке удалось провести лишь 310 минут за каталонцев во всех соревнованиях.
Инсайдеры утверждают, что если «Барсе» не удастся вписаться в фэйр-плей Ла Лиги этим летом, Витор Роке может уйти на правах аренды. Приоритетом Хави и спортивного директора являются опорник и левый вингер в дополнение к перерегистрации Гави.
Роке смогли зарегистрировать в первую очередь из-за травмы Гави. Пока неизвестно, когда именно испанец полностью восстановится.
Гави, Педри/Фермин, Френки/Кристенсен, Гюндо
Бальде/Форт, Куба/Иньиго, Араухо/Файе, Канселу/Кюнде
как мы видим на каждую позицию есть более чем достаточно игроков. нужна сплоченность и вера в себя