Он остается. Хави передумал и решил не уходить из «Барселоны» 👌

Сегодня на тренировочной базе «Барселоны» решалось будущее главного тренера клуба Хави. Вечером испанец первым прибыл на встречу, к которой позже присоединился и спортивный директор Деку.

Первые слухи были противоречивыми: стороны ничего нового не решили, у всех есть друг к другу вопросы без ответов, а также большие сомнения. Однако сейчас ситуация прояснилась.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Хави передумал и решил остаться в «Барселоне». Все произошло после сегодняшней встречи и настояний Лапорты на том, чтобы он никуда не уходил. Хави принял условия клуба и продолжит работу. Осталось предпринять лишь формальные шаги.

Важный момент: по данным других инсайдеров, Хави запросил усиление состава, а именно Дани Ольмо и Бернарду Силву. Проблема заключается в том, что к «Барселоны» нет денег на данных футболистов, однако раз испанец передумал, то возможны различные варианты.

А как вы относитесь к решению Хави продолжать работу с «Барселоной»? Пишите в комментариях.