Неприкасаемые. В список «не для трансфера» «Барселоны» попало пятеро воспитанников клуба

Согласно недавней информации Diario Sport, всего пять игроков «Барселоны» считают на данный момент «неприкасаемыми».

В список вошли Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Гави, Педри, и как ни удивительно, Мика Файе, который за основную команду не сыграл еще ни минуты.

Рональд Араухо, Жюль Кунде, Ферран Торрес, Рафинья и Френки де Йонг, напротив, могут покинуть команду летом.

Клуб рассматривает возможность возвращения к трансферному правилу 1:1, и продажа хотя бы двух из этих игроков значительно помогла бы восстановить финансовую стабильность.

Кроме того, «Барсе» нужны деньги, чтобы подписать высококлассного защитника и, возможно, нанять нового тренера, если Хави все-таки уйдет.