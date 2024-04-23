Плохая статистика: 5 из 6 новичков «Барселоны» в этом сезоне пока не оправдали ожиданий клуба

Пять из шести трансферов «Барселоны» в этом сезоне пока не оправдали ожиданий клуба. Только подписание Гюндогана можно назвать успехом – он остается постоянным игроком «основы». Канселу, Феликс, Иньиго Мартинес, Витор Роке и Ориоль Ромеу – только запасные.

Жоау Канселу – спад формы и ошибки

После удачной первой половины сезона, где многие отмечали игру португальца в атаке, Канселу оказался в центре внимания из-за ошибок в матчах против «ПСЖ» и «Реала».

Витор Роке – без игрового времени в Лиги чемпионов и Класико

Роке, перешедший в «Барсу» этой зимой, чтобы стать дублером Левандовски, почти не получает игровой практики. Он так и не сыграл в Лиге чемпионов: ни в 1/8 против «Наполи», ни в 1/4с «ПСЖ», также Роке пропустил важнейшее Класико на «Бернабеу». Хави объясняет это сложностями адаптации.

Иньиго Мартинес – «жертва» Кубарси

Предполагалось, что Мартинес будет чаще появляться в центре обороны, но прогресс юного Пау Кубарси привязал его к скамейке запасных. Мартинес был в запасе в матчах Лиги чемпионов с «Наполи» и «ПСЖ».

Жоау Феликс – уступил Рафинье

Феликс показывает неплохую статистику в «Барсе», у него в активе 10 голов и 6 ассистов, но он остается запасным и не всегда бывает точен. Рафинья более сильный, быстрый и решительный, занял место Феликса и играет в паре с Ямалем, завладевшим левым флангом. В прошедшем Класико Жоау не смог сломать свое «проклятье» - он никогда не забивал и не побеждал «сливочных».

Ориоль Ромеу – из «основы» на «банку»

В начале сезона Ориоль был игроком стартового состава, но не оправдал ожиданий в центре поля, потеряв место в «основе» и получая все меньше игрового времени, как запасной.