Плохая статистика: 5 из 6 новичков «Барселоны» в этом сезоне пока не оправдали ожиданий клуба
Пять из шести трансферов «Барселоны» в этом сезоне пока не оправдали ожиданий клуба. Только подписание Гюндогана можно назвать успехом – он остается постоянным игроком «основы». Канселу, Феликс, Иньиго Мартинес, Витор Роке и Ориоль Ромеу – только запасные.
Жоау Канселу – спад формы и ошибки
После удачной первой половины сезона, где многие отмечали игру португальца в атаке, Канселу оказался в центре внимания из-за ошибок в матчах против «ПСЖ» и «Реала».
Витор Роке – без игрового времени в Лиги чемпионов и Класико
Роке, перешедший в «Барсу» этой зимой, чтобы стать дублером Левандовски, почти не получает игровой практики. Он так и не сыграл в Лиге чемпионов: ни в 1/8 против «Наполи», ни в 1/4с «ПСЖ», также Роке пропустил важнейшее Класико на «Бернабеу». Хави объясняет это сложностями адаптации.
Иньиго Мартинес – «жертва» Кубарси
Предполагалось, что Мартинес будет чаще появляться в центре обороны, но прогресс юного Пау Кубарси привязал его к скамейке запасных. Мартинес был в запасе в матчах Лиги чемпионов с «Наполи» и «ПСЖ».
Жоау Феликс – уступил Рафинье
Феликс показывает неплохую статистику в «Барсе», у него в активе 10 голов и 6 ассистов, но он остается запасным и не всегда бывает точен. Рафинья более сильный, быстрый и решительный, занял место Феликса и играет в паре с Ямалем, завладевшим левым флангом. В прошедшем Класико Жоау не смог сломать свое «проклятье» - он никогда не забивал и не побеждал «сливочных».
Ориоль Ромеу – из «основы» на «банку»
В начале сезона Ориоль был игроком стартового состава, но не оправдал ожиданий в центре поля, потеряв место в «основе» и получая все меньше игрового времени, как запасной.
Френки скорее всего будет продан из-за высокой ЗП - совсем не соответствующей вкладу и отдаче;
Канселу - проведя ровный сезон в Барсе - подвел в 2-х самых важных матчах- станет ли Хави настаивать на его трансфере- неизвестно;
Феликс, считаю, нужен Барсе и Лапорте только лишь для возврата репутационного долга матрасам, как запасной левый вингер и как Джокер в матчах именно против Атлетико Симеоне:))
Думаю, что Рафинья - очень нужен Барсе - универсал, энергичный, работоспособный, решительный игрок- наконец-то полностью раскрылся с лучшей стороны.
Хави скоро сам определит кто останется, а кто на выход..
Купить: свободного агента вратаря на подмену МАТШа, продлить аренду Канселу и Феликса, опорник (Субименди или Киммих), Алеиш Гарсия (можно обменять Торре + Эрик ), Дани Ольмо или Бернарду
То что я написал это маловероятно конечно, но при удачном стечении обстоятельств все возможно.