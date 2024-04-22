Хави передумал уходить: есть условие, при котором он останется. Переговоры - в ближайшие дни

Хави все еще не принял окончательного решения о будущем в «Барселоне», сообщают корреспонденты ESPN Сэм Марсден и Мойзес Льоренс.

Испанец встретится с советом директоров в ближайшие дни.

«Барселона» хочет сохранить Хави, несмотря на последние невпечатляющие результаты, так как ценит работу, которую он проделал с момента прихода в 2021 году. Кроме того, клуб не может вкладывать много средств в нового тренера, учитывая непростую финансовую ситуацию.

Хави может пересмотреть решение об уходе, если ему дадут «определенные гарантии состава» на следующий сезон. Он, очевидно, хочет, чтобы клуб сделал несколько крупных приобретений, что кажется невероятно сложным.

Впервые за несколько месяцев Хави, как сообщается, готов остаться в клубе, но окончательное решение еще не принято.