Хави назвал лучшего игрока «Барсы» в класико. И засыпал похвалами

Выступая перед журналистами после поражения в класико, Хави осыпал Ламина Ямала похвалами, назвав его настоящим и будущим клуба.

«С Ламином у нас появился исключительный игрок. В игре один на один он практически неудержим, в свои 16 лет это потрясающий дебют. У нас прекрасное настоящее и будущее.

Не сравниваю его ни с кем, с Ламином мы имеем дело с игроком, который делает разницу. С этими молодыми талантами будущее «Барсы» будет светлым», - сказал Хави.