Почему в Ла Лиге нет технологии, которая определяет, пересек ли мяч линию

В преддверии сезона 2023/24 Эль Ларгеро заявил, что Ла Лига останется единственной высшей европейской лигой, которая не будет использовать технологию определения, пересек ли мяч линию.

Сообщается, что президент Хавьер Тебас отказался платить 2,6 миллиона фунтов стерлингов (3,2 миллиона долларов США) — сумму, необходимую для внедрения технологии.

После того как болельщики «Барселоны» раскритиковали руководителя Ла Лиги за отсутствие оборудования, Тебас пошел в твиттер, чтобы отреагировать.

Он поделился серией старых инцидентов, когда технология оказалась ошибочной, а затем добавил подпись: «Без комментариев».