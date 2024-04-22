«Черт возьми, ты же защитник!». Де Бур и Ван Бастен раскритиковали Канселу

Жоау Канселу неудачно провел класико на «Бернабеу», в котором «Барселона» уступила «Мадриду» (3:2). Португалец не справился с задачей, когда Лукас Васкес с левого фланга сравнял счет после навеса Винисиуса на 73-й минуте игры.

Старшие товарищи Марко ван Бастен и Роналд де Бур раскритиковали игру левого латераля «сине-гранатовых», анализируя матч для голландского канала Ziggo Sport. Трехкратный обладатель Золотого Мяча высказался жестко: «Это безумие, что Канселу продолжает повторять свои ошибки в 29 лет».

Де Бур, защищавший цвета «Барсы» в сезоне 1998/99 и 1999/00, тоже обвинил Канселу в плохой игре в обороне, напомнив, что что Пеп Гвардиола отказался от него в середине прошлого сезона.

«Сейчас понятно, почему Пепу не нравится Канселу. Этот товарищ играет в свой собственный футбол и думает, что важно только то, что ты делаешь с мячом. Черт возьми, ты же защитник!».

У Канселу был шанс исправиться на «Бернабеу» после провала в матче с «ПСЖ», но он им не воспользовался. Усман Дембеле и Лукас Васкес забили очень похожие голы, которым Канселу не смог помешать.