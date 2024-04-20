«Никакой встречи не будет». Хави объяснил планы на ближайшее будущее - общаться с руководством «Барсы» не планирует

«Никакой встречи [на следующей неделе] не будет. Они [боссы «Барсы»] мне не звонили. И это неважно. Завтра мы играем за титул чемпиона Ла Лиги. Если мы не выиграем, дальше будет очень сложно. А если проиграем... Мы играем за титул Ла Лиги», - сказал Хави журналистам.

Вероятно, это означает, что в воскресенье Хави проведет свое последнее класико в качестве главного тренера «Барсы».

Ранее сообщалось, что Жоан Лапорта встретится с Хави после игры с «Реалом», чтобы узнать окончательное решение о его будущем. Однако тренер, похоже, непреклонен в своем желании покинуть клуб по окончании сезона.