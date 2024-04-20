«Каждый волен говорить, что хочет». Пуйоль - про слова Гюндогана, котрые поделили раздевалку «Барсы» на 2 части

Выступая перед журналистами после поражения от «ПСЖ», Илкай Гюндоган не жалел слов, критикуя партнеров по «Барселоне» и открыто ставя под сомнение их менталитет.

Полузащитник, в частности, заявил, что Араухо заслуживал удаления с поля и, следовательно, несет ответственность за поражение «Барсы».

Высказывания Гюндогана разделили раздевалку на два лагеря, и некоторые игроки сочли их оскорбительными.

Однако легенда «блауграны» Карлес Пуйоль не видит ничего плохого в словах немца:

«Каждый волен говорить то, что хочет. Я за то, чтобы говорить о проблемах в раздевалке. Гюндоган высказал свое мнение, не имея плохих намерений».