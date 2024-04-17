📹«Это было неправильно». После финального свистка Хави пару минут преследовал судейскую бригаду и высказывал недовольство

Не понравились его решения.

Вчерашний ответный четвертьфинальный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» (1:4) выдался неудачным не только для команды Хави, но и для самого тренера.

Во втором тайме испанец в одном из эпизодов не сдержался, что-то высказал в адрес судьи и ударил по ограждению. Ему не понравилось, что арбитр Иштван Ковач зафиксировал фол Де Йонга.

Игру Хави досматривал в подтрибунном помещении, а сразу после финального свистка появился на газоне и в течение двух минут высказывал претензии сначала лайнсмену, а потом и главному судье. Он явно был недоволен их работой, однако руку Ковачу все-таки пожал.

Нервы нервами, а уважение превыше всего.