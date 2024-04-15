Преимущество за «Барсой»: сравниваем ключевую статистику каталонцев и парижан перед ответным матчем в ЛЧ

«Барселона» готовится принять «ПСЖ» на своем поле в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Каталонцы победили в Париже (3:2) и получили преимущество перед предстоящей игрой.

Команда Хави сейчас в отличной форме, статистика команды внушает оптимизм. Давайте сравним статистику «Барселоны» и «ПСЖ» перед ответным матчем:

Результативность перед воротами

У «Барсы» 19 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, точность ударов по воротам команды составила 17,1%. В свою очередь у «ПСЖ» только 15 забитых мячей и 13.9% точных попаданий.

Меньше пропущенных голов

Команда Хави пропустила 10 голов в этом сезоне в ЛЧ, у «ПСЖ» 12 пропущенных – в таком напряженном противостоянии этот показатель может иметь решающее значение.

Удары в створ

У обороны каталонцев отличная статистика: соперники смогли нанести только 32 удара в створ ворот, в то время как у «ПСЖ» 43 удара.

Ключевое значение первого гола

В этом сезоне «Барса» не проигрывает в Лиге чемпионов, если первая забивает (5 побед, 1 ничья), а «ПСЖ» не побеждает, если первым пропускает (2 ничьи, 2 поражения). Именно по такому сценарию развивался первый четвертьфинальный матч на «Парк де Пренс».

Дриблинг

У «ПСЖ» только 39% успешного дриблинга в матче против «Барсы» - это худший показатель для парижан в Лиге чемпионов в этом сезоне. Мбаппе (1/6) и Дембеле (1/8) смогли только дважды превзойти соперника.

Надежность в воротах

Статистика Тер Стегена и Доннаруммы в Лиге чемпионов не оставляет сомнений, что голкипер каталонцев сильнее. Немец не совершал ошибок, которые привели бы к голам. Он 4 раза спасал ворота из очень опасных ситуаций, у него 72% сэйвов и 6 пропущенных мячей. У его итальянского коллеги есть ошибка, приведшая к голу, три сэйва и 12 пропущенных мячей.

Штрафные

«Барса» - лучшая команда в Лиге чемпионов по навесам в штрафной. У «сине-гранатовых» из 171, с 25,7% точности, а у французов только 151 (17,9%).