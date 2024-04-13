При Хави дебютировали 16 воспитанников Ла Масии. Некоторые из них стали игроками основы
Доверяет молодежи (и не только).
Главный тренер «Барселоны» Хави как никто другой знает, как важно доверять воспитанникам клуба. В прошлом он сам был на их месте и после прохождения всех ступеней Ла Масии дорос до первой командой, став её легендой.
С момента тренерского дебюта за родной клуб Хави доверился сразу шестнадцати воспитанникам академии «Барселоны».
Сезон-2021/22 (5 дебютантов): Ильяс Ахомаш, Ферран Жуджла, Альваро Санс, Эстанис Педрола, Мика Мармоль.
Сезон-2022/23 (7 дебютантов): Эктор Бельерин, Иньяки Пенья, Марк Касадо, Шади Риад, Анхель Аларкон, Алеиш Гарридо, Ламин Ямаль.
Сезон-2023/24 (4 дебютанта): Фермин Лопес, Марк Гиу, Эктор Форт, Пау Кубарси.
Летом Хави покинет «Барселону», о чем он заявил во время зимней пресс-конференции. Испанец устал от давления, но что если это всего лишь психологическая уловка или Жоану Лапорте удастся уговорить его остаться? В любом случае, легенда проделал в «Барселоне» отличную работу на будущее клуба.