«Барселона» не могла не забить «ПСЖ» с углового. И вот почему

Кажется, «Барселона» не могла не забить «ПСЖ» со стандарта.

Посмотрите на рост защитников парижан, которые начали ту игру.

- Маркиньос - 1,83 м

- Лукас Беральдо - 1,83 м

- Лукас Эрнандес - 1,84 м

- Нуно Мендеш - 1,83 м

Во втором тайме на поле вышел Андреас Кристенсен (1,87 м) и спустя мгновение ударом головой нашел сетку, опередив соперника!

У «Барсы» в этой серии появился мощный козырь.