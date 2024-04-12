«Барселона» не могла не забить «ПСЖ» с углового. И вот почему
Кажется, «Барселона» не могла не забить «ПСЖ» со стандарта.
Посмотрите на рост защитников парижан, которые начали ту игру.
- Маркиньос - 1,83 м
- Лукас Беральдо - 1,83 м
- Лукас Эрнандес - 1,84 м
- Нуно Мендеш - 1,83 м
Во втором тайме на поле вышел Андреас Кристенсен (1,87 м) и спустя мгновение ударом головой нашел сетку, опередив соперника!
У «Барсы» в этой серии появился мощный козырь.
следовать этой логике, то сама Барса при Пуйоле (178 см), не говоря уже о Маскерано с Альвесом, и при вратаре Валдесе (183), со стандартов должна была пропускать по 2 мяча в игре!!!