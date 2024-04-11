Кто из игроков пропустит второй четвертьфинал ЛЧ? Смотрим лучший состав «Барселоны» на матч

«Барселоне» придется обойтись без Андреаса Кристенсена (дисквалификация), Алехандро Бальде (травма), Гави (травма) и Серджи Роберто (дисквалификация) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», который состоится во вторник, 16 апреля.

Вот как может выглядеть сильнейший состав «сине-гранатовых»:

Возможно, вы согласитесь, что Френки де Йонгу придется выручить команду, поскольку в предстоящем матче подопечные Хави останутся без опорника.

Такой состав мог бы обыграть любого соперника.