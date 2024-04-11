Банда снова в сборе - после матча с «ПСЖ» мы снова увидели Педри и Гави вместе на поле
Педри стал героем матча, Гави пока лечится.
«Барселона» в гостях обыграла «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2). Полузащитник сине-гранатовых Педри поучаствовал во втором голе команды через минуту после выхода на замену. Испанец заменил Серджи Роберто на 61-й минуте и отдал голевой пас на Рафинью, закинув мяч в штрафную парижан.
Также после выхода на замену отличился защитник «блауграны» Андреас Кристенсен. На 76-й минуте он вышел на поле, а на 77-й забил после розыгрыша углового.
Педри не играл с 3 марта, когда получил травму в матче с «Атлетиком» в чемпионате Испании. Гави пока еще травмирован (восстанавливается после разрыва «крестов»), но тем не менее отправился с командой в Париж.
После матча парни излучали счастье - настоящие лидеры новой «Барсы».