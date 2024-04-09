«Без сомнения, это я». Энрике заявил, что олицетворяет «Барселону» лучше Хави
Луис Энрике утверждает, что он воплощает стиль игры «Барселоны» лучше Хави.
Лучо спросили о предстоящей встрече с «Барсой», и он заявил, что представляет стиль клуба больше, чем любой другой менеджер.
«Без сомнения, это я. Это не мнение, посмотрите на статистику: владение мячом, моменты, прессинг, трофеи... У других может быть другое мнение, но это точно я», - сказал Энрике журналистам.
«Для меня это совершенно другая игра, но я уже сталкивался с ними, как в качестве игрока, так и в качестве менеджера. Моя история любви с «Барселоной» длится много лет, но моя профессия стоит на первом месте», - добавил он.
«Я знаю Хави как товарища по команде, как своего игрока, но не как тренера. Я очень хорошо знаю клуб, но не знаю, будет ли это преимуществом.
Никто не может сказать, что эта команда «Барселоны» слаба - она сильна. Они хорошо идут вперед, у них хорошие игроки, и это клуб с большим опытом, который уже выиграл пять титулов. Это нелегко, но я чувствую мотивацию».
Хочу заметить, что заголовок составлен несколько некорректно и не полностью передаёт то, о чём говорится в статье.
1) У Барселоны травмированы почти все основные полузащитники (за исключением Гюндогана) и приличное количество игроков рискует пропустить ответный матч из-за перебора жёлтых карточек, так что состав у ПСЖ уж точно не слабее
2) Парижане также будут сильно замотивированы, для них это очень даже неплохой шанс выиграть свою первую ДЧ в истории
3) Хави, конечно, будет приблизительно понимать план Энрике на игру, но в таких матчах всё решают детали, которые Луис может придумать специально под Барсу