«Без сомнения, это я». Энрике заявил, что олицетворяет «Барселону» лучше Хави

Луис Энрике утверждает, что он воплощает стиль игры «Барселоны» лучше Хави.

Лучо спросили о предстоящей встрече с «Барсой», и он заявил, что представляет стиль клуба больше, чем любой другой менеджер.

«Без сомнения, это я. Это не мнение, посмотрите на статистику: владение мячом, моменты, прессинг, трофеи... У других может быть другое мнение, но это точно я», - сказал Энрике журналистам.

«Для меня это совершенно другая игра, но я уже сталкивался с ними, как в качестве игрока, так и в качестве менеджера. Моя история любви с «Барселоной» длится много лет, но моя профессия стоит на первом месте», - добавил он.

«Я знаю Хави как товарища по команде, как своего игрока, но не как тренера. Я очень хорошо знаю клуб, но не знаю, будет ли это преимуществом.

Никто не может сказать, что эта команда «Барселоны» слаба - она сильна. Они хорошо идут вперед, у них хорошие игроки, и это клуб с большим опытом, который уже выиграл пять титулов. Это нелегко, но я чувствую мотивацию».