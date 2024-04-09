📸 🎥 «Барса» не без приключений вылетела в Париж. Де Йонг забыл свой чемодан и устроил забег по аэропорту
«Барса» с утра провела заключительную тренировку на базе клуба, а затем улетела в Париж на матч 1/4 Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Жоан Лапорта и Энрик Масип отправились с командой.
Не обошлось без маленького приключения. Де Йонг забыл свой чемодан перед посадкой на рейс. Френки быстренько сбегал за чемоданом и вернулся к команде.
Кстати, к автобусу голландец шел вместе с Гави. Пабло все еще травмирован, но он полетит в Париж, чтобы быть рядом с одноклубниками в столь ответственный момент.
Каталонцы успешно добрались до самолета, все одеты с иголочки.
А Париж уже готов к встрече каталонских гостей.
В 18:15 Хави и Кунде выступят перед прессой, а в 19:00 команда проведет тренировку на «Парк де Пренс».