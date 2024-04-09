📸 «Барса» провела последнюю тренировку перед вылетом в Париж. Гави отправится во Францию с командой
Совсем скоро на «Парк де Пренс» будет дан стартовый свисток встречи «ПСЖ» и «Барселоны» в 1/4 Лиги чемпионов.
Подопечные Хави провели заключительную тренировку перед вылетом в Париж. Вот лучшие фото:
По данным издания Sport, во Францию отправятся примерно 2 тысячи болельщиков «Барсы».
Как пишет журналист Хави Мигель, Кристенсен полностью восстановился после травмы и сможет сыграть с «ПСЖ». Педри и Де Йонг выйдут на поле, если получат разрешение врачей.
Травмированный Гави отправится в Париж, чтобы поддержать команду. В Барселоне останется лишь Алекс Бальде, которому еще предстоит восстановление.
Заявка «блауграны» на игру с «ПСЖ».
Уже известно расписание «Барсы» на предматчевый день (время – местное):
10:30 – команда отправится в Париж.
18:15 – пресс-конференция Хави и Жюля Кунде.
19:00 – Заключительная тренировка на «Парк де Пренс».
Пожелаем каталонцам хорошей дороги.