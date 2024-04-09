📸 «Барса» провела последнюю тренировку перед вылетом в Париж. Гави отправится во Францию с командой

Совсем скоро на «Парк де Пренс» будет дан стартовый свисток встречи «ПСЖ» и «Барселоны» в 1/4 Лиги чемпионов.

Подопечные Хави провели заключительную тренировку перед вылетом в Париж. Вот лучшие фото:

По данным издания Sport, во Францию отправятся примерно 2 тысячи болельщиков «Барсы».

Как пишет журналист Хави Мигель, Кристенсен полностью восстановился после травмы и сможет сыграть с «ПСЖ». Педри и Де Йонг выйдут на поле, если получат разрешение врачей.

Травмированный Гави отправится в Париж, чтобы поддержать команду. В Барселоне останется лишь Алекс Бальде, которому еще предстоит восстановление.

Заявка «блауграны» на игру с «ПСЖ».

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Уже известно расписание «Барсы» на предматчевый день (время – местное):

10:30 – команда отправится в Париж.

18:15 – пресс-конференция Хави и Жюля Кунде.

19:00 – Заключительная тренировка на «Парк де Пренс».

Пожелаем каталонцам хорошей дороги.