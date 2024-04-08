5 звездных футболистов «Барсы» поддержали баскетбольную команду клуба в класико

«Барселона» готовится к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 10 апреля, но это не мешает футболистам наслаждаться отдыхом в свободное время.

Так, Гави, Педри, Жоау Феликс, Рональд Араухо и Роберт Левандовски были замечены за просмотром баскетбольного матча. Это был не просто баскетбольный матч – это класико между «Реалом» и «Барсой».

«Барселона» одержала победу со счетом 85–79 и стала лидером лиги.

Победа баскетболистов, безусловно, является дополнительной мотивацией и для футболистов, которые тоже захотят обыграть «Реал Мадрид» в класико в апреле.

«Барса» сделала бы важный шаг чемпионской гонке, если бы отобрала очки у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».