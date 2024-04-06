Плохие новости о Педри, хорошие – о Де Йонге. Кто будет готов к матчу с «ПСЖ»?

«Барселона» продолжает подготовку к матчу 1/4 ЛЧ с «ПСЖ», встреча назначена на 10 апреля. В составе «блауграны» все еще есть травмированные.

Как пишет журналист Хави Мигель, Педри провел лишь половину командной тренировки. С большой вероятностью он не поедет с каталонцами в Париж. Руководство «Барсы» называет приоритетом полное восстановление игрока. Спешить с его возвращением в строй клуб не собирается.

Зато из столицы Каталонии приходят хорошие новости и состоянии Де Йонга. По сведениям Хави Мигеля, голландец провел всю тренировку с командой, а после чувствовал себя хорошо. Френки должен отправиться на матч с парижанами. Решение о том, выйдет ли Де Йонг в стартовом составе или останется на скамейке запасных, примет Хави.

Кристенсен тоже чувствует себя лучше, добавляет Мигель. Андреас перестал ощущать дискомфорт в ахилле и, вероятно, сможет помочь команде в матче с «ПСЖ».

Журналист Тони Хуанмарти также сообщает , что Де Йонг провел полноценный тренировочный матч, организованный в качестве теста для травмированных. С Педри и Кристенсеном «Барса» будет действовать крайне осторожно. Оба футболиста отыграли лишь часть тренировочного матча.

Здоровья!