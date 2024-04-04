🤩 +1 каталонец? Феликс и Гави встретились с автором гимна ЧМ-2018 и подарили ему именную футболку с номером Месси! 😳

Американский певец Джейсон Деруло на этой неделе стал гостем «Барселоны».

На официальной странице «Барселоны» в соцсетях появились фотографии музыканта в компании Жоау Феликса. Португалец подарил Деруло именную клубную футболку под 10-м номером. Десятый номер!

Отметим, что Деруло прилетел в«Барселону не только ради этого - накануне у него состоялся концерт, который был перенесен с 6 декабря.

Феликс и Гави посетили мероприятие и даже пообщались с музыкантом за кулисами.

Концерт Деруло состоялся в клубе Sant Jordi в Барселоне. Далее он выступит в WiZink Center в Мадриде, а потом вернется в США. Будут фото из Мадрида?

Возможно, не все из вас вспомнили, но именно Джейсон Деруло написал гимн к ЧМ-2018 в России. Поэтому не стоит удивляться его тяге к футболу.