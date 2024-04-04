Эволюция Гави в соцсетях: размеры тела увеличились, страсть осталась, как и восемь лет назад💜💙❤️

Ждем возвращения на поле.

Пока Гави восстанавливается от травмы крестообразных связок, полученной осенью за сборную, «Барса» показала как эволюционировал инстаграм игрока. Только посмотрите на эти горящие глаза.

Гави помогает один из тренеров «Барселоны». По сообщениям инсайдеров, его восстановление идет быстрее, чем планировалось, благодаря решимости игрока и физической подготовке.

Уже известно, что Гави не сыграет в этом сезоне, а также пропустит Евро и Олимпийские игры.