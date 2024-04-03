Долгожданный четвертьфинал ЛЧ для «Барсы». Кто из травмированных вернется к первому матчу?

Уже скоро «Барселона» отправится в Париж на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Педри, Френки де Йонг, Гави и Алехандро Бальде травмированы. Если двое последних уже не сыграют в этом сезоне, то Педри и де Йонг могут вернуться.

По сообщениям инсайдеров, Педри и Де Йонг имеют равные шансы на участие в игре и, как ожидается, присоединятся к групповым тренировкам в конце этой недели.

Тем временем Андреас Кристенсен будет готов.