💣 «Есть высокая вероятность того, что Холанд окажется в «Барсе». ВАУ! В подписание Эрлинга верят даже внутри клуба и не стесняются об этом говорить 😱

Похоже, что слухи об интересе «Барселоны» к Эрлингу Холанду были правдой...

«Барса» растет и восстанавливается. Когда мы вернемся на «Камп Ноу», все сильно изменится с точки зрения маркетинга и мерчандайзинга. Затем появятся инвесторы, трансферы...

Я бы осмелился сказать, что в сезоне-2025/26 появится высокая вероятность того, что Холанд окажется в «Барсе». Его агент недавно был на «Камп Ноу», его отец ужинал в Барселоне на прошлой неделе... могут произойти изменения.

У него есть пункт, о котором никто не знает, но кажется, что есть пункт о сниженной компенсации за трансфер в неанглийских клуб. У Рафаэлы Пименты (агент Холанда) и президента «Барсы» очень хорошие отношения», - заявил футбольный координатор «Барселоны» Боян Кркич.

Ожидается, что «Барселона» попробует подписать норвежца в 2025 или 2026 году. Каталонцы провели встречу с агентом футболиста, чтобы обсудить его долгосрочное будущее.

Текущий контракт Эрлинга с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. 23-летний нападающий забил 29 голов и отдал шесть передач в 35 матчах за «горожан» в этом сезоне.