💥 Не успел Хави уйти из «Барсы», как его уже зовут в другой топ-клуб. И это идеальный вариант для испанца

«Аякс» рассматривает возможность найма Хави в качестве главного тренера, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Наставник «Барсы» - не единственный кандидат в их списке, но голландский клуб уже поинтересовался его планами на будущее. «Аякс» ценит Хави за богатый игровой опыт и лояльное отношение к молодым игрокам.

Ожидается, что Хави возьмет длительный отпуск после того, как покинет «Барселону» в июне. Кроме того, «сине-гранатовые» все еще пытаются убедить его остаться, а нынешнее соглашение истекает в 2025 году.

У «Аякса» неудачно складывается текущий сезон. Клуб идет пятым в турнирной таблице Эредивизи и, судя по всему, не сумеет квалифицироваться в следующий сезон Лиги чемпионов.