У «Барсы» 8 травмированных перед 1/4 ЛЧ. Кто успеет вернуться?

В списке травмированных у «Барселоны» – восемь человек: Ферран Торрес, Френки де Йонг, Педри, Гави, Алехандро Бальде, Андреас Кристенсен и Рональд Араухо.

Однако если Луис Энрике надеется, что большинство из этих игроков пропустят четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов через девять дней, то его ждет разочарование.

Многочисленные источники сообщают, что только Гави и Бальде не сыграют с «ПСЖ», так как выбыли до конца сезона.

Педри и Де Йонг вызывали наибольшие сомнения, но оба уже восстановились и должны быть готовы к матчу.

Кристенсен и Араухо избавились от травм и усталости, которые помешали им сыграть против «Лас-Пальмаса» (1:0). Ферран, как и Араухо, попал в заявку на игру, но не вышел.