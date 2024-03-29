«Барселона» может сменить Nike на Puma из-за денег. Но есть и третий вариант 😨

Стало известно, почему «Барселона» планирует прекратить сотрудничество с Nike.

Дело в деньгах.

Существуют большие финансовые различия между предложениями Nike и Puma. Немецкая компания предлагает каталонцам гарантированные 100 миллионов евро в год, которые могут доростать до 120 миллионов. Nike предлагает лишь 75 миллионов евро, без дополнительных бонусов.

Контракт «Барсы» с Nike был заключен еще в 1998 году, и с тех пор соглашение несколько раз переподписывали - нынешнее действует до 2028 года.

Есть вариант, при котором «Барселона» будет сама шить себе форму.