«Барселона» может сменить Nike на Puma из-за денег. Но есть и третий вариант 😨
Стало известно, почему «Барселона» планирует прекратить сотрудничество с Nike.
Дело в деньгах.
Существуют большие финансовые различия между предложениями Nike и Puma. Немецкая компания предлагает каталонцам гарантированные 100 миллионов евро в год, которые могут доростать до 120 миллионов. Nike предлагает лишь 75 миллионов евро, без дополнительных бонусов.
Контракт «Барсы» с Nike был заключен еще в 1998 году, и с тех пор соглашение несколько раз переподписывали - нынешнее действует до 2028 года.
Есть вариант, при котором «Барселона» будет сама шить себе форму.