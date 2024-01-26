📸 За «Вильярреал» забил воспитанник «Барселоны». К голу привела ошибка Канселу, за которую Жоау пришлось извиняться

В рамках 22-го тура Ла Лиги «Барселону» навестил «Вильярреал». Гости открыли счет под занавес первого тайма, а на 54-й минуте увеличили свое преимущество.

Жоау Канселу не смог обработать мяч, снаряд перехватил Ильяс Ахомаш. Полузащитник «Вильярреала» обогнал Пенью и забил в пустые.

Канселу извинился перед одноклубниками за ошибку.

А Ильяс не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

Полузащитник находился в системе «блауграны» с 2017 года, через шесть лет он перебрался в «Вильярреал». Ахомаш успел сыграть за основу «Барсы». Более того, он появился в стартовом составе каталонцев на первый матч Хави у руля команды – 20 ноября 2021 года против «Эспаньола».

В игре с «Вильярреалом» каталонцы за 8 минут сумели сравнять счет, а затем и выйти вперед – Араухо помог Байи отправить мяч в свои ворота. Но гости перевернули игру в концовке. На 84-й минуте «Вильярреал» сравнял, а в добавленное время забил еще два гола. «Барселона» уступает со счетом 3:5.

Какие эмоции остались после игры?