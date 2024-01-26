FC Barcelona
Блог

📸 За «Вильярреал» забил воспитанник «Барселоны». К голу привела ошибка Канселу, за которую Жоау пришлось извиняться

Ильяс Ахомаш Ильяс Ахомаш
Рональд Араухо Рональд Араухо
Эрик Байи Эрик Байи
Барселона Барселона
Жоау Канселу Жоау Канселу
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

В рамках 22-го тура Ла Лиги «Барселону» навестил «Вильярреал». Гости открыли счет под занавес первого тайма, а на 54-й минуте увеличили свое преимущество.

Жоау Канселу не смог обработать мяч, снаряд перехватил Ильяс Ахомаш. Полузащитник «Вильярреала» обогнал Пенью и забил в пустые.

Канселу извинился перед одноклубниками за ошибку.

А Ильяс не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

Полузащитник находился в системе «блауграны» с 2017 года, через шесть лет он перебрался в «Вильярреал». Ахомаш успел сыграть за основу «Барсы». Более того, он появился в стартовом составе каталонцев на первый матч Хави у руля команды – 20 ноября 2021 года против «Эспаньола».

В игре с «Вильярреалом» каталонцы за 8 минут сумели сравнять счет, а затем и выйти вперед – Араухо помог Байи отправить мяч в свои ворота. Но гости перевернули игру в концовке. На 84-й минуте «Вильярреал» сравнял, а в добавленное время забил еще два гола. «Барселона» уступает со счетом 3:5.

Какие эмоции остались после игры?

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барсе скоро начнут забивать болельщики соперников
+8
-1
+7
Как можно сделать камбек 3-2, и просрать его 5-3 ,???,🤦🏻‍♂️
+7
0
+7
К голу привела вся оборона Барселоны и Хави лично! Это ведь ДНК, если я не ошибаюсь
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий