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«Позвольте объяснить». Хави ответил на вопрос о недостаточном количестве игрового времени Витора Роке

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Во время пресс-конференции перед сегодняшним матчем с «Вильярреалом» Хави задали вопрос о недостатке игрового времени у Витора Роке. Некоторые журналисты предположили, что это связано с тем, что Роке привел Деку.

«Позвольте мне объяснить: Витор — игрок «Барсы», а не только Деку. Мы все ему доверяем», — ответил Хави.

«На днях он не играл по тактическому решению, но он выходил против «Бетиса» и остается важег для нас», - добавил Хави.

Роке не сыграл ни минуты за «Барсу» на Суперкубке Испании. Он получил несколько минут против «Бетиса» и снова остался на скамейке запасных в матче Кубка Короля в Бильбао.

Бразильский нападающий еще не выходил в стартовом составе за «Барселону» и пока не отметился голами.

11 комментариев
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Лучше бы спросили почему Файе не привлекает за первую команду
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С молодыми бразильцами так нельзя,ему надо давать играть,холить и лелеять,чтобы он не раскис,не затух в таком юном возрасте.40 мультов просто на ветер выбросили
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Все ассоциируют месси хави иньесту с тики такой, безусловно необходимо как мин 3 игрока такого уровня чтобы играть в тику таку, что мне нравится в анчелотти - более прагматичный подход, больше вертикальной игры, у него нет мессихавииньесты, он и не стремится к владению мячом, имея сильную полузащиту и супернападение реал может позволить играть на контратаках с высокой реализаций моментов, по сути дела ловит на ошибках, наблюдая сейчас за барселоной нельзя не заметить сколько времени команда теряет перекатывая мяч , при этом каждая потеря приводит к пожару в собственной штрафной /самый большой минус тикитаки/. Учитывая текущий состав стоит перейти от доминирования во владении к доминированию в моментах реализации и счету на табло
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Может ещё не адаптировался и не хотели выпускать в важном матче, в лиге думаю выйдет много раз
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Важег для нас..... Автор ты в каком классе, и о чем вообще была статья?! Что он ВажеГ???
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Его взяли потому что была возможность расписать выплаты на несколько лет, плюс куча клубов апл готова была сразу всю сумму выплатить. Сразу за 40 м его конечно бы не взяли. Но просто смешно читать комменты, что чел ни о чем, хотя он даже 90 минут еще не сыграл, надо понимать, что он приехал месяц назад из бразильского чемпа, каких чудес все ждут?
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Господи, ему всего 18, он только приехал из другой страны в новый коллектив. Дайте ему время зачем сразу кидать в пекло и ждать от него чудес, он ещё к партнёрам не привык, наиграются связи и будет зажигать. Всему свое время
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По тактическому решению…. бла бла бла. А брали то зачем? Может под нового тренера?
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Ответ Barsenoga
Лучше бы спросили почему Файе не привлекает за первую команду
потому что он неадекватный, уже 3 красные получил, ему до основы ещё работать и работать
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