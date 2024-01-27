«Позвольте объяснить». Хави ответил на вопрос о недостаточном количестве игрового времени Витора Роке

Во время пресс-конференции перед сегодняшним матчем с «Вильярреалом» Хави задали вопрос о недостатке игрового времени у Витора Роке. Некоторые журналисты предположили, что это связано с тем, что Роке привел Деку.

«Позвольте мне объяснить: Витор — игрок «Барсы», а не только Деку. Мы все ему доверяем», — ответил Хави.

«На днях он не играл по тактическому решению, но он выходил против «Бетиса» и остается важег для нас», - добавил Хави.

Роке не сыграл ни минуты за «Барсу» на Суперкубке Испании. Он получил несколько минут против «Бетиса» и снова остался на скамейке запасных в матче Кубка Короля в Бильбао.

Бразильский нападающий еще не выходил в стартовом составе за «Барселону» и пока не отметился голами.