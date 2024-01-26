Пуйоль рассказал, что говорил Пепу, когда тот объявил об уходе из «Барсы»

Пеп Гвардиола выиграл две Лиги чемпионов и добился невероятного успеха в «Барсе», после чего в 2012 году объявил об уходе.

Одним из самых громких голосов в раздевалке «Барсы», пытавшихся остановить уход Гвардиолы, был голос Карлеса Пуйоля. В то время он также был капитаном клуба.

«Быть тренером «Барселоны» нелегко. У нас были очень напряженные несколько лет», – вспоминает Пуйоль о причинах ухода Пепа.

«Я сказал ему, что игроки хотят, чтобы он остался, но он уже принял решение», – добавил защитник.

Пуйоль оставался в «Барсе» еще два года после ухода Пепа, прежде чем также принял решение уйти.

Что касается Гвардиолы, то он стал самым титулованным футбольным тренером в мире, завоевывая в среднем по два трофея за сезон и повторив требл, который он выиграл в «Барсе», с «Манчестер Сити».