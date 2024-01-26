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Видео дня😱😱😱 Педри на скамейке запасных - примерно так все болельщики «Барселоны» наблюдают сейчас за матчами команды

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Фанатам каталонского клуба в последнее время приходится несладко - недавно «Барса» по всем статья проиграла Суперкубок «Реалу», а теперь вылетела из Кубка Испании.

Команда тренера Хави уступила «Атлетику» в 1/4 финала – 2:4 после дополнительного времени. «Барса», таким образом, 3-й год подряд не сыграет в финале Кубка Испании. В 2021 году каталонцы стали обладателем трофея, обыграв «Атлетик» в финале со счетом 4:0.

Руководство каталонского клуба пока не рассматривает вариант с отставкой тренера, так как считает, что сейчас команде нужна стабильность, пишет Diario Sport.

Боссы «Барсы» рассчитывают, что за счет стабильности команда сможет в полную силу побороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Хави не уволят, пока «Барселона» остается в топ-4 и сохраняет шансы на победу в двух турнирах. Если команда пройдет «Наполи» в Лиге чемпионов, решений по будущему Хави не последует.

Примерно вот так кулес будут смотреть оставшиеся в этом сезоне матчи команды - ведь каждый из них будет решающим.

2 комментария
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Болельщик Барсы со стажем.
Но после 07.05.2019 перестал наблюдать за этим убожества.
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Ответ Jack Slater
Болельщик Барсы со стажем. Но после 07.05.2019 перестал наблюдать за этим убожества.
По меньше бы таких "болельщиков со стажем")
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