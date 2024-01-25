Все запасные и тренерский штаб радовались голу Левандовского – но только не Роке. Его реакция попала на камеру
«Барселона» пропустила уже на первой минуте матча с «Атлетиком» из Бильбао. Но каталонцы отыгрались менее чем через 26 минут благодаря голу Роберта Левандовского.
Голу поляка радовались все: партнеры, что были на поле, скамейка запасных, а Хави и его штаб вообще сходили с ума.
И только один человек сохранял серьезное лицо – Витор Роке. Он даже не улыбнулся.
В то время как Феликс и Форт счастливо улыбались, Роке просто сложил руки и смотрел на происходящее.
Бразилец еще ни разу не вышел в старте «Барсы» и появляется на поле далеко не в каждом матче, так как Хави пока доверяет другим. С момента перехода в «Барсу» Роке еще не забивал и не ассистировал. Но с другой стороны, он почти не играл.
Автор либо хейтер Барсы либо провокатор. Этот момент(где камера зафиксировала серьезное лицо Роке и улыбку Феликса) показали почти на 40-ой минуте матча! Делайте сами выводы