Все запасные и тренерский штаб радовались голу Левандовского – но только не Роке. Его реакция попала на камеру

«Барселона» пропустила уже на первой минуте матча с «Атлетиком» из Бильбао. Но каталонцы отыгрались менее чем через 26 минут благодаря голу Роберта Левандовского.

Голу поляка радовались все: партнеры, что были на поле, скамейка запасных, а Хави и его штаб вообще сходили с ума.

И только один человек сохранял серьезное лицо – Витор Роке. Он даже не улыбнулся.

В то время как Феликс и Форт счастливо улыбались, Роке просто сложил руки и смотрел на происходящее.

Бразилец еще ни разу не вышел в старте «Барсы» и появляется на поле далеко не в каждом матче, так как Хави пока доверяет другим. С момента перехода в «Барсу» Роке еще не забивал и не ассистировал. Но с другой стороны, он почти не играл.